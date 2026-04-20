Sezon boyunca ortaya koydukları performansla dikkat çeken üçlü, takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Kafkasspor’un toplamda kaydettiği 49 golün 23’üne imza atan Yusuf Kaplan, Mert Polat Keklik ve sezon başında altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncu Tümer Oruç, kritik maçlarda attıkları gollerle şampiyonluğun baş mimarları arasında yer aldı.

Skor üretme becerilerinin yanı sıra takım oyununa yaptıkları katkıyla da öne çıkan başarılı isimler, taraftarların en çok güvendiği oyuncular arasında gösterildi. Teknik heyetin hücum hattındaki en önemli kozları olan üçlü, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla Kafkasspor’un zirve yürüyüşünde belirleyici rol oynadı.