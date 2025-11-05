Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Galatasaray 11'i belli oldu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Sane, Osimhen.

Ajax'ın 11'i

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.