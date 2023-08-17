Mardin'de vatandaşlarla bir araya gelen Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, GAP suyunun Mezopotamya'nın bereketli toprakları ile buluşması ardından Mardin'de ve Şanlıurfa'da 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştuğunun müjdesini verdi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin için planlanan ve yürütülen hizmetler ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Burada GAP projesi hakkında açıklamada bulunan AK Partili Dr. Adak, Tarım Bakanlığı'nın açıklamasina göre Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı ile Şanlıurfa ve Mardin’de 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştugunu ifade etti.

Atatürk Barajının suyunu Şanlıurfa'dan Mardine taşıyan sulama kanalı Türkiye'nin de en uzun yapay nehri olma özelliğini taşıdigini belirten Adak," 221 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı Suveyiş kanalından daha uzun ve Panama kanalının 3 katı uzunlukta olduğunu söyledi.

Şuan Şanlıurfa ve Mardin'de 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini suya kavuştuğunu vurgulayan Adak, "Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı'nın bütün şebekeleri tamamlandında ise 340 bin futbol sahası büyüklükteki arazi suyla buluşmuş olacak. Bu da Mardin ve Şanlıurfa'da yılda 4 çeşit ürün yetişme imkanı saglayacak .Ayrıca bölgemizde Tarım ile uğraşan binlerce çiftçimize yeni iş alanları gençlerimizede yeni istihdam alanları oluşacaktır. GAP suyu bereketli topraklara hayat verecektir. Mardinimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

GAP bölgesinde suyun çok değerli olduğunu bu değerin yakın gelecekte daha da artacağını belirten Adak, "Suyun çok verimli kullanılması lazım. GAP’ta daha önce yaşanan deneyimlerin de dikkate alınarak toprağa zarar vermeyecek bilinçli ve planlı sulama yapılmasına yönelik çiftçilere eğitim verilmesi gerekir. Kızıltepe yeraltısuyu havzası korunmuş olacak. Mardin Kızıltepe ovasında son 30 yıldır yeraltısuyu kullanılarak tarım yapıldı. Bu nedenle yeraltı su seviyesi 350 m.den 450 m ye kadar düştü. Şimdi bu suyun kullanımı azalacak ve yeraltısuyu beslenecek. 221 kilometre uzunluğundaki dev eser, tarımsal üretimdeki gücümüze güç katacaktır" diye konuştu.

Mardin Ovası bugün ülkenin hububat ve bakliyat ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladığını dile getiren Adak, "GAP'ın gelmesiyle Mardin Ovası ülkemizin ihtiyacının en az yüzde 35'ini karşılayacak duruma gelecek. Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hareket etmeye gayret edeceğiz. Yapılan tüm faaliyetlerin Mardinimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmaların hızlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.