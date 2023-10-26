Olay, 25 Ekim'de Adana'ya bağlı Çukurova ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda meydana geldi. G.S., adlı öğretmen sınıfta arkadaşını ısıran öğrenciyi, iddiaya göre 'Kuduz musun, neden arkadaşını ısırıyorsun?' diyerek uyardı. Öğretmenin uyarısından sonra dersler bitince eve dönen öğrenci, durumu babası M.A.K.'ye anlattı. Öğrencinin babası M.A.K., ertesi gün okula gidip öğretmen G.S.'yi darbetti. Öğrencinin babası tarafından hafif yaralanan G.S., ilçedeki bir hastaneye gidip darp raporu aldı, sonra da polis merkezine gidip M.A.K.’den şikayetçi oldu. Kadın öğretmenin şikayeti üzerine M.A.K. gözaltına alındı. M.A.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öğretmene şiddete tepki gösteren öğrenci velileri de sabah saatlerinde okula giderek müdür ile görüşüp bilgi aldı.