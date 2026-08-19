Çanakkale Valiliğinin destekleri ile, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 'Çanakkale İlinde 2025 Yılında Meydana Gelen Orman Yangınlarında Zarar Gören Arıcılara Kovan Temini Projesi' çerçevesinde, yangınlardan etkilenen arıcılara 2 bin adet arı kovanının dağıtımı tamamlandı.

Toplam 7 milyon TL bütçeli ve yüzde 75 devlet katkılı proje çerçevesinde, orman yangınlarından etkilenen 39 arıcıya 2 bin adet arı kovanı teslim edildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan paylaşımda 'Üreticilerimizin yaralarının sarılması, arıcılık faaliyetlerinin yeniden güçlenmesi, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilerimizin en kısa sürede üretime dönmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir' ifadelerine yer verildi.