Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gastronomi Tırı, Mudanya'da lezzet dolu bir etkinliğe imza attı. Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa ve Mudanya'nın mutfak kültürü tanıtıldı ve "Girit Usulü Etli Enginar" yemeği hazırlandı.

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz ve Mudanya Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Müge Dalgıç'ın yanı sıra Bursalı şefler Barış Uysal, Recep Kantar ve Kerem Kurubacak tarafından hazırlanan “Girit Usulü Etli Enginar” yemeği, katılımcılara sunuldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bursa ve Mudanya'nın özgün lezzetlerinin tanıtımının önemine vurgu yaptı. Dalgıç, gelenek ve göreneklerle birlikte yemek kültürlerini de gelecek nesillere taşımak istediklerini belirterek, Mudanya'da mübadele ve Girit kültürünün yoğun olduğunu ifade etti. Festivalin gastronomi turizmi açısından büyük bir önem taşıdığını ve etkinliği desteklediğini söyledi.

Etkinlik kapsamında Mudanya'daki mübadele dernekleri ve Alevi Kültür Derneği, Girit ve Anadolu yörelerine ait lezzetleri kurdukları stantlarda sergiledi. Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Özdal ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Elmas tarafından “Tarihsel ve Felsefi Düşüncede Barış” konulu bir söyleşi düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından verilen konser etkinliğe renk kattı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinlikteki katılımcılara ve halka teşekkür ederek, 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 3. Bursa Gastronomi Festivali'ne davette bulundu. Bu etkinlik, hem Bursa'nın hem de Mudanya'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmayı ve gastronomi turizmini desteklemeyi amaçlıyor.