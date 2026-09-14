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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen motosiklete seyir halindeki otomobil çarptı.

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