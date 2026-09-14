Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6 bin 699,06 TL, satış fiyatı ise 6 bin 790,75 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 124,23 TL, satış fiyatı 6 bin 349,99 TL olurken, 14 ayar altın 3 bin 680,09 TL’den alınarak 4 bin 904,90 TL’den satılıyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 926 TL, satış fiyatı 11 bin 78 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altın ise 10 bin 755 TL alış, 10 bin 881 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 879 TL, satış fiyatı 22 bin 149 TL olurken, tam altının alış fiyatı 43 bin 557 TL, satış fiyatı ise 44 bin 156 TL olarak kaydedildi.