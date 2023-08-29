Son dönemde konut fiyatlarındaki fahiş artış ve birçok ev sahibinin evinin değerine piyasanın çok üstünde fiyat biçmesi konut piyasasını olumsuz etkilemiş nerdeyse tıkanma noktasına getirmişti. Merkez Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu faiz artışları şu günlerde durgun olan emlak piyasasını hareketlendireceği öngörülüyor.

Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Emlak Uzmanı Atalay Demirbaş konut fiyatları ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada faizlerin inmesinin konut fiyatlarını gerçek fiyatlarına çekeceğini öngörüyoruz açıklamasında bulundu.

Yalnızca ikinci el ev fiyatlarının değil sıfır ev fiyatlarının da değerinin üzerinde satılamayacağını kaydeden Demirbaş, “Faizdeki artış ve talepteki artıştan dolayı gerçek fiyatlara iniyoruz. Alıcı adayları istedikleri bir gayrimenkul varsa ve bunun farkında ve bilinçlilerse rakamın yanlış olduğunu düşünüyorlarsa, bu süreci beklesinler çünkü o rakamlar inecek. Yalnızca ikinci el ev fiyatları değil, sıfır ev fiyatları da artık değerinin üzerinde satılamayacak” açıklamasında bulundu.