Çanakkale’de Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için Gelibolu ilçesi ve köylerinde tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ve köylerinde 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı. Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi Kronik Hastalıklar Birimi personelleri tarafından yapılan ölçümlerde değerleri normal sınırlar dışında olan kişiler, aile hekimliği birimlerine yönlendirildi.