Gönüllü gençler, empati ve sevgi dolu bir atmosferde kalplere dokundu.

İnegöl Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi bölümü öğrencileri İlayda Saygılı, Medine Altın, Damla Güney, Elif Yalçın ve Hüsna Uysal, özel bireylerle bir araya gelerek anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirdi. Gerçekleşen buluşmada, öğrenciler özel bireylerle birlikte vakit geçirerek onların hem yüzlerinde tebessüm hem de kalplerinde unutulmaz bir anı bıraktı.

Etkinlikte Renkli ve Geliştirici Aktiviteler Yer Aldı

Etkinlik boyunca boyama çalışmaları, sayı oyunu ve atış oyunu gibi eğlenceli ve aynı zamanda geliştirici aktiviteler yapıldı. Katılımcıların gösterdiği ilgi ve neşe, organizasyona sıcak ve samimi bir atmosfer kattı. Küçük başarıların büyük sevinçlere dönüştüğü anlar, etkinliğin en özel karelerini oluşturdu.

Etkinliği organize eden öğrenciler, “Bu tür etkinliklerin, özel bireylerin sosyal hayatla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağladığına inanıyoruz. Onlarla vakit geçirmek, aslında onların ne kadar büyük bir iç dünyaya sahip olduklarını görmek için harika bir fırsat.” ifadeleriyle sürecin kendileri için de öğretici olduğunu belirtti.

Program sonunda özel bireylere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten öğrenciler, benzer projelere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.