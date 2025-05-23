Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıkla ilgili açıklamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından ülkeye dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" açıklamasına değinen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı daha çok hizmetler olduğunu söyledi.

Bahçeli, Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarının diri, hedeflerinin büyük, coşku ve heyecanlarının ise sınırsız olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır. Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir. Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir. Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye’sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir. İstikbal, Türkiye’nin ve Türk milletinindir. İstiklal ise Cumhur İttifakının aziz milletimizden aldığı destek ve duayla muhafaza ve müdafaa edilecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı daha çok hizmetlerin olduğunu söyleyerek, ‘Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, ‘Benim tekrar aday olma derdim yok’ ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye’de aşılacak nice merhale söz konusudur"

Bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumlu olmadığını sözlerine ekleyen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye’de aşılacak nice merhale söz konusudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir. Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir" dedi.