“Cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla Haziran ayında tutuklanan ve altı ay sonra tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinde sağlık sorunlarının arttığını belirten Altaylı’nın, beyninde tespit edilen ve zamanla büyüyerek baskı yapan kitle nedeniyle bu sabah ameliyata alındığı, gazeteci İsmail Saymaz tarafından Halk TV yayınında duyuruldu.

İsmail Saymaz, sabah saatlerinde Fatih Altaylı’nın operasyon geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Ben de kendisine sordum, "Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?" diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi"