Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İşçi Gülnara I.(51) çalıştığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran kadına müdahale edilerek hastaneye kaldırdılar. Kalbi duran kadın yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü. Kadın ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ