Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yıllar sonra yeniden harekete geçilen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da olduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan tutuklananlar arasında Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov, annesi ve eski polis olan üvey babası da bulunuyor.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak 6 yıl önce kayıplara karışan Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önceki mesajı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gülistan Doku, kaybolduğu gün patronuna kısa bir mesaj gönderdi. Doku'nun çalıştığı kafenin patronuna, ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13'te attığı kısa mesaj attığı iddia edildi. Mesaj ise, genç kadının zor durumda olduğuna dair şüpheleri doğrular nitelikte oldu. Doku'nun mesajında, "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Soruşturma sürerken, Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin çalışmalar devam ediyor.