Fatih Altaylı’nın gözaltına alındığını eşi Hande Altaylı duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Hande Altaylı, “Az önce Fatih’i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."