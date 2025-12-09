İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy'a Gözaltı

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında gözaltı talimatı verildi. Mehmet Akif Ersoy, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından evinde gözaltına alındı. Ersoy, Jandarma İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.