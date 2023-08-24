Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Miyamoto-Protek Firması iş birliğinde coğrafi bilgi sistemi temelli uygulama üzerinden Gaziantep şehir merkezindeki az hasarlı yapıların denetimleri kapsamında kısa sürede 40 bin haneye ulaşıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası Gaziantep şehir merkezinde etkilenen az hasarlı evler ile küçük işletmelerde son durum, çatlakların ne anlama geldiği ve yapılacak tamirat hakkında vatandaşları bilgilendirme amacıyla kontroller sürüyor.

Projenin devam eden ilk fazında 30 kişilik ekip, yaklaşık 5 bin bina, 40 bin hane ve 160 bin kişiye ulaşıldı. Deprem hakkında farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmaları da yürüten ekipler muhtarlar ve irtibat ofisleri aracılığıyla mahallelerde toplantılar düzenliyor.

Sahada yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Uluslararası Miyamoto – Protek Şirketi’nin Global CEO’su Dr. Kit Miyamoto, projeyi Gaziantep geneline yayarak daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini aktararak şunları kaydetti:

“Uluslararası fonun arttırılması için başvurduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle çok daha hızlı ilerliyoruz. Bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışma tamamen Türk mühendisler tarafından yürütülüyor. Binaları incelemeye geldiğimizde insanlar binadaki durumun ne olduğunu, çatlakların ne anlama geldiğini öğrenmeleri genelde en çok ihtiyaç duydukları şey oluyor. Oturdukları binalara inceleme sonrası sıkıntı yoksa güven duymalarını sağlıyor. Gaziantep bu çalışmanın pilot şehri ve merkezi olmuş oldu ve diğer depremden etkilenen bölgelere örnek olacak. Detaylı incelemeler genişleteceğimiz şekilde ilerleyecek.”