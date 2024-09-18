Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gaziler Günü dolayısıyla bir basın mesajı yayınladı;KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gaziler Günü münasebetiyle yayınladığı mesajda, ”Gazilerimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde ortaya koydukları eşsiz cesaret ve özveriyle vatan topraklarının en kutsal emanetçileridir. Onlar, bayrağımızın dalgalandığı her karış toprakta, fedakârlıklarıyla tarihe yön veren, geleceğe ışık tutan kahramanlardır’’ dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti; “Gazilerimiz, sadece geçmişin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Onların gösterdiği azim ve kararlılık, bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecek; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yürüdüğümüz bu kutlu yolda en büyük gücümüz olacaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, gazilerimizi onurlandırırken şu sözü hatırlamak yerinde olacaktır; ‘Gaziler, milletin bağımsızlık madalyasıdır.’ Bu söz, onların vatan için taşıdığı değerin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.

Onların cesareti ve sadakati, daima rehberimiz olacak; vatan sevgisini her nesle aktarmaya devam edeceğiz.

Gaziler Günü’müz kutlu olsun.’’