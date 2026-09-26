Çelik yapı ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren 2 şirket için iflas kararı çıktı. Ekonomim’de yer alan habere göre, Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iki şirketin, İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi ise bir şirketin iflasına karar verdi.

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin iflas kararı verdiği bir diğer şirket ise Ermetal Çelik Yapı oldu.

Derix İlaç Ecza Deposu’nun da iflasına hükmedildi

İstanbul’un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren Derix İlaç Ecza Deposu hakkında da İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi.

Habere göre, kararların ardından şirketlerin mal varlıklarının tasfiyesi ve alacaklıların haklarının belirlenmesine ilişkin işlemler yürütülecek. Çalışanların ücret ve diğer işçilik alacakları ile tedarikçilerin ve diğer kişi ve kuruluşların alacakları bu süreçte değerlendirilecek.

Alacakların ne ölçüde karşılanabileceği, şirketlerin mevcut mal varlıkları ve iflas işlemlerinin sonucuna bağlı olacak.