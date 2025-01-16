Yıldız Erkek Voleybol Takımı, Bursa’da il 4.’sü olurken, Küçük Erkek Voleybol Takımı ise Bursa şampiyonu oldu.

Son olarak düzenlenen 1. Küme Küçük Erkek Voleybol Müsabakalarında İnegöl şampiyonu olan Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Küçük Erkek Voleybol Takımı, İl Müsabakalarında tüm rakiplerini set vermeden yenerek Bursa şampiyonu unvanını kazandı. Bu büyük başarıyla takım, 11 Şubat 2025 tarihinde Manisa’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası gruplarında Bursa’yı ve okul sporlarını temsil etmeye hak kazandı.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Burhanettin Özdemir, takımın başarısını tebrik ederek, “Başta beden eğitimi öğretmenlerimize, takımın çalıştırıcısı Eyüp Efe hocamıza ve Türkiye Şampiyonası’na gidecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.