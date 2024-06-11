Visa, Türkiye’deki 40’ıncı yılı kapsamında İstanbul’da düzenlediği toplantıda Türk ekonomisine katkılarını ve Türkiye’den çıkan yenilikçi ödeme çözümlerini değerlendirdi.

Dünyanın önde gelen ödeme teknolojisi şirketlerinden Visa, Türkiye’deki faaliyetlerinin 40’ıncı yılını kutluyor. Şirket, İstanbul’da düzenlediği toplantıyla Türk ekonomisine katkılarını, teknoloji transferlerini ve Türkiye’den çıkan yenilikçi ödeme çözümlerini değerlendirdi. Toplantıya, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Laçin Öge, Visa Türkiye Üye İlişkileri Grup Başkanı Burcu Altun, Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz, Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener katıldı.

Samile Mümin, Türk tüketicilerinin ve bankalarının önemine vurgu yaparak, Türkiye’de hizmet veren bankaların inovatif ve çözüm odaklı olduğunu belirterek Türkiye’nin bu anlamda rol model olarak Avrupa bölgesinde ön plana çıktığının altını çizdi.

"Türkiye Avrupa bölgesinde rol model olarak öne çıktı"

Mümin, "Türkiye’de hizmet veren bankalar inovatif ve çözüm odaklılar. Tüketici ihtiyacına hemen cevap verebilecek çözümler üretiyorlar. Bunların yurtdışına ilk ihracının da biraz Visa sayesinde biz de yapıyoruz. Ödemelerin ötelenmesi ve taksitlendirilmesi ayrıca iş yeri lokasyonu odaklı kampanyaların geliştirilmesi gibi işlemlerini Visa dünyasında ilk Türkiye’de yaptık. Burası bu anlamda rol model olarak Avrupa bölgesinde ön plana çıktı" ifadelerini kullandı.

"Harcamaların yüzde 53’ü kartla yapılıyor"

Visa Teknolojisi Türkiye’nin turizm gelirlerine katkı sağladığını belirten Mümin, "Özellikle ekonomiye katkı anlamında Türkiye’deki turizm gelirlerinin artmasında yabancı turistlerin Türkiye’ye gelip visa kartlara yaptıkları harcamaların her sene milyarlarca dolarlık döviz getirisine sahip olduğunu görüyoruz. Kartlı ödemeler dünyası Türkiye’de girişime açık. Yaklaşık tüketici harcamalarının yüzde 53’ü henüz kartla ödemelerle yapılıyor. Kartlı ödeme demek kayıt dışı ekonominin de önüne geçmek demek. Dijital ödemelerdeki her yüzde 10’luk artış kayıt dışı ekonomide yüzde 6 ile 9 arasında daralmaya işaret ediyor" dedi.

"Globalde 10 milyarıncı tokeni ürettik"

Türkiye’de token teknolojisinin yaygınlaşması anlamında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Mümin, "2022 yılında token teknolojisini hayata geçirdik. Kart bilgilerinizin kodlanması dijital bir koda dönüştürülmesi bir token üretilmesi ve bu tokenin da tahsilat yapmak isteyen sadece iş yeri tarafından alınabilmesi anlamına geliyor. Yakın bir tarihte 10 milyarıncı tokenimizi ürettik. Türkiye’de bunun yaygınlaşması anlamında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de yaklaşık 140 milyon kredi ve banka kartımız bulunuyor”

Türkiye’de 140 milyon kredi ve banka kartının bulunduğunu belirten Mümin, "Visa’nın Türkiye’de yaklaşık 140 milyon kredi ve banka kartı bulunuyor. Baktığımızda 2022 ve 2023 arasındaki karşılaştırmada kartlı ödemelerdeki büyümenin yaklaşık yüzde 127 civarında gerçekleştiğini görüyoruz. E ticaret payı ve dijital ödeme payı çok fazla artıyor. E ticaretteki büyümede yaklaşık yüzde 115 seviyelerinde ülkemizde" şeklinde konuştu.