Gazipaşa Ortaokulu ile Kızılay işbirliğinde düzenlenen Kan Bağışı Kampanyasında velilerden rekor katılım sağlandı. Kampanyaya ilçe protokolü de katılım sağlayarak destek verdi.

BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Özlem Akyol Uysal, “Kan bağışı kampanyamızı yoğun ve rekor katılımla gerçekleştirmiş olduk. Bu anlamlı etkinliğimizde bizlere destek olan Kaymakamımız Sayın Eren Arslan’a, Milli Eğitim Şube Müdürlerimize, Nuri Pakdil ailesine kampanyamız için canı gönülden çalışan öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve katılım gösteren kıymetli velilerimize teşekkür ederiz. Biz kocaman bir aileyiz. Kök hücre bağışıyla değerleri eşleşen, kök hücre bağışı bekleyen iki yavrumuza bugün umut olduk. Ayrıca mutluyuz. Dünyayı iyilik kurtaracak” dedi.

Kan bağışı kampanyasında 520 öğrenci velisi katılım sağlarken, 300 kan bağışı ve 240 kök hücre bağışı yapıldı.