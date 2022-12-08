Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı “Deliler Evi” oyunu izleyici ile buluştu. 2 perdelik absürt komedi, İnegöllü sanatseverlere kahkaha dolu bir gece yaşattı.

İnegöl Belediyesi, kış sezonuyla birlikte Kasım ayında startını verdiği kültür sanat etkinlikleri kapsamında her hafta farklı bir organizasyonla sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Çarşamba akşamı “Deliler Evi” isimli yetişkin tiyatro oyunu izleyici ile buluştu.

Kerem Kobanbay’ın 2009 yılında kaleme aldığı ve Volkan Derman’ın yönettiği “Deliler Evi” isimli oyun, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneleye uyarlanarak izleyici ile buluştu. Şehrin kültür sanat merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde 20.00’da başlayan 2 perdelik absürt komedide, deli olmadıkları halde rehabilitasyon merkezinde konulan bir gurup insanın yaşadıkları anlatılıyor. Rehabilitasyon merkezinde yaşanan olaylar seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatırken, şehir tiyatrosu ekibi de sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Salonu dolduran vatandaşlar oyun boyunca kahkaha dolu anlar yaşadı.