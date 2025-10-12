Pendik’te, İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçlarını belgeleyen karelerin yer aldığı "Gazze Fotoğraf Sergisi" yoğun katılımla açıldı. Şehit Gazeteci Mariam Riyad Abu Dagga anısına düzenlenen sergi, duygusal anlara sahne oldu.10 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına çok sayıda vatandaş, sivil toplum temsilcisi ve sanatsever katıldı. Açılışta Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan fotoğraflar ziyaretçilerin yüreğine dokundu. Savaşın ortasında gerçeği dünyaya duyurmak isterken şehit edilen cesur gazetecilerin anısına düzenlenen sergi, Filistin halkının yaşadığı acıları, yıkımı ve direnişi etkileyici fotoğraflarla gözler önüne serdi. Her bir kare, Gazze’deki sivil halkın yaşadığı zor günleri ve insanlığın vicdanına kazınan anları bir kez daha hatırlattı.

Serginin açılışına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, 12 Ekim 2025 Pazar gününe kadar açık kalacak olan sergi, üç gün boyunca Pendikli komşuları ağırlayacak.

"Gazze’de bina ve sokak kalmadı, her yer yerle bir oldu "

Sergiye katılan Harun Duran, "Pendik Belediyesi’ne böylesine anlamlı bir sergiyle bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin; fotomuhabiri Meryem kardeşimiz şehit oldu. Onun objektifinden yansıyan kareler, Gazze’de yaşanan insanlık dramını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Fotoğraflardaki anlar yürek burkucu, din kardeşlerimiz Filistin’de, Gazze’de büyük bir imtihan veriyor. Ne bina kaldı, ne yol; her yer yerle bir olmuş durumda. Çocuklar, masum insanlar açlıkla ve yoklukla mücadele ediyor. İçimiz kan ağlıyor. Elimizden gelen sadece dua etmek ve bu acıyı gündemde tutmak. İnşallah ümmeti Muhammed birlik içinde olur, bu zulüm son bulur. Dün imzalanan ateşkes anlaşması da inşallah uzun ömürlü olur ve bizler Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ederiz." diye konuştu.