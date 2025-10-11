Arnavutköy Belediyesi tarafından gençlerin dijital medya alanında kendilerini geliştirmeleri amacıyla hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi düzenlenen törenle açıldı. Akademide gençler, sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, radyo yayıncılığı, seslendirme ve dublaj gibi birçok alanda eğitim alma imkanına sahip olacak.

Arnavutköy Belediyesi tarafından gençlerin dijital medya alanında kendilerini geliştirmeleri amacıyla hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle kurulan akademinin açılışına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eski Devlet Bakanı Bülent Akarcalı, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Candaroğlu, konuklarla birlikte sınıfları, ses ve kurgu stüdyolarını, kamera ve yayın odalarını gezdi. Modern teknik donanımıyla dikkat çeken Yeni Medya Akademisi, Arnavutköy’de gençlere medya ve iletişim sektöründe güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunacak.

"Bu dönüşüme yön veren bir gençlik yetiştirmek istiyoruz"

Açılışta konuşan Başkan Candaroğlu, çağın dijital dönüşümüne dikkat çekerek, "İletişim artık sadece ekranlarda değil, her cepte ve her platformda yaşanıyor. Biz Arnavutköy Belediyesi olarak bu dönüşümü takip eden değil, yön veren bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Yeni Medya Akademisi ile iletişimin gücünü gençlerimizin enerjisiyle birleştiriyor, dijital dünyanın kapılarını onlara sonuna kadar aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijital çağda gençlere yeni fırsatlar

Yeni Medya Akademisi’nde radyo yayıncılığı, podcast üretimi, sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, fotoğrafçılık, video kurgu, dublaj, seslendirme, kamera çekim teknikleri ve editörlük gibi alanlarda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, İbn Haldun Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanacak.