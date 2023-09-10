Gebelik döneminin ilk aylarında bulantı, kusma ve baş dönmesi sık rastlanılan rahatsızlıklarken gebeliğin ilerleyen aylarıyla birlikte belde ağrı, kramplar ve özellikle ayakta, bacakta oluşan ağrı ve kramplar gibi rahatsızlıklar baş göstermektedir.
Hamilelikte Bacak Ağrısı, Bacak Şişmesi ve Bacakta Ödem
Gebelik döneminde hormon seviyeleri artış göstermektedir. Artış gösteren hormon seviyeleri ise gebelik döneminde vücutta su toplama ve ödem toplama durumu oluşmaktadır. Hamilelikte meydana gelen bu durum genel olarak ağrı ile sonuçlanmaktadır. Vücudun her hangi bir yerinde olduğunda yalnızca ağrı yaratan ödemler özellikle yüzde olduğunda çok şiddetli baş ağrısına ve özellikle görmede zorluğa sebep olabilir.
Büyüyen rahim alt vücuda kan pompalanmasını hızlandırmaktadır. Bu durum ise ayak bileklerinde kanın birikmesi ve şişmesiyle birlikte ayaklarda ve bacaklarda şişlik, ağrı söz konusu olacaktır.
Hamilelikte Bacak Kramplarını Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?
Bacak kramplarını azaltmak için medikal tedavi gerekebilir. Ancak medikal tedaviye gerek duymadan da bacak kramplarını azaltmak mümkündür. Kendiniz bacak kramplarınızı önlemek için önlemler alabilirsiniz. Peki, hamilelik bacak kramplarını azaltmak için neler yapılabilir? İşte, hamilelikte bacak kramplarını azaltmak için yapılabilecekler;
- -Hamilelikte bacak kramplarınızı azaltmak istiyorsanız özellikle günlük yaşamanıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Günlük hayatınızda çok fazla ayakta kalmamalı ve çok fazla oturmamalısınız. Kısacası oturabiliyorsanız ayakta durmamalısınız, yatabiliyorsanız da oturmamalısınız.
- Küçük ve basit egzersizler bacak ağrılarını gidermek için önemli bir rol taşımaktadır. Ayaklarınızı esnetmek, ayaklarınızı germek özellikle bacak kramplarını azaltacak etkidedir. Pedal çevirir gibi yapmanız da bacaklarınızın hareketini sağlayacağından hamilelikte bacak krampları da azalmış olacaktır.
- -Oturduğunuz zamanlar ayağınızı sert zemine koymak ve çok aşağı doğru ayakları sarkıtmak hamilelikte bacak ağrısını düşüren etmenler arasında bulunmaktadır. Bunun için özellikle otururken ayaklarınızın altına yumuşak ve yüksek bir yastığın üzerine koymalısınız. Bu sayede ayaklarınız yumuşak bir zeminde bir nebze dinlenecektir. Bu durum bacak kramplarının azalmasında doğrudan önem taşımaktadır.
- -Ilık ve soğuk kompresler birçok hastalığa karşı kullanılırken birçok hastalığın da tedavi edilmesini sağlamaktadır. Ödem dağıtmak ve şiş azaltmak için en etkili yöntem şüphesiz ki sıcak ve soğuk komprestir. Sıcak ve soğuk kompres uygulamak bacak ağrılarınızı minimize edecektir.
- Masaj vücudun ruhunu yansıtmakta ve vücudun rahatlamasında ön ayak olmaktadır. Özellikle masaj yağı ile ayaklara yapılan masaj ayakların dinlenmesini ve kan dolaşımının bu bölgede daha yeterli ve düzenli olmasını sağlamaktadır. Bu sayede ayaklarınızda kramp durumu da daha az görülecektir. Ayaklarınıza ve bacaklarınıza kramp girmemesi için masaj yapmak istiyorsanız masajı başka birine yaptıracağınız gibi kendinizde yapabilirsiniz.
- -Hareketli bir yaşam sağlığın temelini oluşturmaktadır. Hareketsiz bir yaşam ise birçok sorunu ve hastalığı beraberinde getirmektedir.