Gebelik döneminin ilk aylarında bulantı, kusma ve baş dönmesi sık rastlanılan rahatsızlıklarken gebeliğin ilerleyen aylarıyla birlikte belde ağrı, kramplar ve özellikle ayakta, bacakta oluşan ağrı ve kramplar gibi rahatsızlıklar baş göstermektedir.

Hamilelikte Bacak Ağrısı, Bacak Şişmesi ve Bacakta Ödem

Gebelik döneminde hormon seviyeleri artış göstermektedir. Artış gösteren hormon seviyeleri ise gebelik döneminde vücutta su toplama ve ödem toplama durumu oluşmaktadır. Hamilelikte meydana gelen bu durum genel olarak ağrı ile sonuçlanmaktadır. Vücudun her hangi bir yerinde olduğunda yalnızca ağrı yaratan ödemler özellikle yüzde olduğunda çok şiddetli baş ağrısına ve özellikle görmede zorluğa sebep olabilir.

Büyüyen rahim alt vücuda kan pompalanmasını hızlandırmaktadır. Bu durum ise ayak bileklerinde kanın birikmesi ve şişmesiyle birlikte ayaklarda ve bacaklarda şişlik, ağrı söz konusu olacaktır.

Hamilelikte Bacak Kramplarını Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

Bacak kramplarını azaltmak için medikal tedavi gerekebilir. Ancak medikal tedaviye gerek duymadan da bacak kramplarını azaltmak mümkündür. Kendiniz bacak kramplarınızı önlemek için önlemler alabilirsiniz. Peki, hamilelik bacak kramplarını azaltmak için neler yapılabilir? İşte, hamilelikte bacak kramplarını azaltmak için yapılabilecekler;