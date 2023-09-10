Hamilelik döneminden doğuma kadar anne adayı belli aralıklarla kilo almaktadır. Hamilelik döneminde annenin belli bir miktara kadar kilo alması istenmektedir. Hatta kilo kaybı yaşanması ya da annenin kilo almaması sorun teşkil edebilir. Normal bir gebelikte annenin yaklaşık 9-12 kilo arasında alması gerekmektedir. Eğer anne adayı hamileliğe başladığında çok zayıf ise bu oran bir iki kilo artabilmektedir. Anne adayı hamileliğe çok kilolu olarak başladıysa o zaman da çok fazla kilo alması önerilmemektedir. Bu verilen oranların dışında bebek ve anneye de bağlı olarak kilo alımlarında değişiklik görülebilir. Bunun için doktorunuzun konuyla ilgili ne düşündüğü ve önerileri oldukça önemlidir.

Hamilelik döneminde sağlıklı beslenip gerektiği kadar kilo alırsanız hamilelik bittikten sonra kilolarınızı vermek daha kolay olacaktır. Bu sebeple hamileliğe çok kilolu olarak değil normal bir kiloda başlamak daha iyi olacaktır. Çok kilolu olan kişiler hamile kalmak istiyorlarsa önce bir diyetisyene gitmeleri daha sağlıklı olacaktır. Hamilelik döneminde anne adayının zayıflaması istenmediği ve sorun yaratabileceği için aşırı kilolu kişilerin hamileliğe başlamadan kilolarından kurtulmaları önemlidir.

Hamileliğin ilk zamanlarında kilo alınamaması gayet normaldir. Çünkü bu dönemde anne adayında kusma ve bulantı gibi şikayetler görülebilmektedir. Bu şikayetler hamilelik ilerledikçe azalacak ve anne kilo almaya başlayacaktır. Hamilelik döneminde aşırı yemek yememeye ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerekmektedir.