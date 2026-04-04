Almanya’da yaşayan 75 yaşındaki Havva Daşdemir, bir süre önce yeme bozukluğu, solunum problemi gibi şikayetlerle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda yüz felci geçirdiği anlaşılan Daşdemir, uygun ve hızlı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniğinde Uzm. Dr. Kübra Erdoğan, Havva Daşdemir’in, orta kulak yolu iltihabı ve yutma güçlü nedeniyle önce Almanya’da bir hastaneye gittiğini anlattı. Daha sonra yakınlarının tavsiyesiyle hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne başvurduğunu dile getiren Erdoğan, "Bize başvurduğunda hastanın yutma güçlüğü vardı, beslenmesi bozulmuştu ve kilo kaybetmişti. Bununla birlikte son birkaç gündür yüzünde de sağ tarafında güçsüzlük başlamıştı. Bir yüz felci olduğunu düşündük" diye konuştu.

Hastane olarak pek çok yerden hasta kabul ettiklerini aktaran Erdoğan, "Türkiye’nin birçok ilinden hasta geliyor. Almanya’dan da gelmiş oldu. Sağlık turizmi açısından Bilkent Şehir Hastanesi olarak birçok yerden hasta kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hastanın burada gerekli tetkik ve tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz geriatri olarak hastayı taburcu ederken her şeyini düşünüyoruz. Bütüncül olarak yaklaşıyoruz hastaya. Sadece kronik hastalıkları, ilaçları değil. Bu hasta nerede kalacak? Sosyal açıdan kim destek verecek? Kim takip edecek? Yaşadığı ortam nasıl? Beslenmesi nasıl olacak? Gibi bir sürü faktöre bakıyoruz. Geriatri bilim dalı aslında hastayı sosyal, bilişsel, psikolojik fonksiyonellik açısından bütüncül değerlendiren bir bölüm. Bu vesileyle de 65 yaş üstü hastaların kapsamlı geriatrik değerlendirmelerini yaptırmak için geriatri bölümüne başvurmalarını öneririm."

75 yaşındaki hasta Daşdemir ise, Almanya’da tedavinin uzun sürdüğünü dile getirerek, "Ne yemek yiyebiliyordum, ne su içebiliyordum. Ağzım yamuluyordu. Çok şükür düzelttiler. İyiyim. Almanya’ya geri döneceğim" dedi.