Kafkasspor’un U-17 Teknik Sorumlusu Özgür Altıntaş yapmış olduğu açıklamada:

Sezon başından bu yana tek hedefimiz; iyi futbol oynayan, birbirini seven ve sahada karakter koyan bir takım oluşturmaktı. Çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada bunun karşılığını alıyoruz. Ayvalık Gücü Belediyespor karşısında deplasmanda alınan farklı galibiyet, bu takımın ne kadar doğru yolda olduğunun en güzel göstergesidir.

Bu başarı sadece bir maçın değil, sezon boyunca verilen emeğin, disiplinin ve inancın sonucudur. Oyuncularımız sahada sadece mücadele etmedi, aynı zamanda keyif veren, izleyenleri mutlu eden bir futbol ortaya koydu.

Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hak eden bu karakterli oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Önümüzde şimdi Karşıyaka gibi güçlü bir rakip var, ancak biz yine kendi oyunumuzu oynayarak yolumuza devam edeceğiz.

Bu süreçte emeği geçen tüm futbolcularımıza, antrenör ekibimize, her zaman yanımızda olan yönetim kurulumuza ve bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen kıymetli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum.