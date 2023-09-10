İshal herkesin hayatı boyunca mutlaka tecrübe ettiği bir rahatsızlıktır.

1)İshal Hastalığı

Tıp dünyasına göre yorumlanacak olursa günde üç defadan fazla dışkılama ve dışkının normale aykırı olarak yumuşak ve su halinde gelmesi duruma ishal denilmektedir. İshalin birçok sebebi bulunmaktadır. Ancak genel olarak sebebi enfeksiyoneldir. Bunun yanı sıra halk arasında üşütme olarak adlandırılan soğuk algınlığı, besin zehirlenmeleri ishale sebep olan diğer nedenlerdir.

İshal tek bir çeşit değildir. İshalinde süresine göre çeşitleri bulunmaktadır. Eğer ki ishal süreniz 15 günden daha azsa ishaliniz akut ishal olarak adlandırılmaktadır ve akut ishallerin %90’ı ateş, kusma ve halsizlikle birlikte gelmektedir. Zaten ishal sırasında su kaybı olacağı için hasta doğal olarak halsiz düşmektedir. Bunun için de ishal olan hastaların olabildiğince fazla sıvı tüketmesi önerilmektedir.

Akut ishallerin genel nedeninin ise enfeksiyonel olduğu tespit edilmiştir. Enfeksiyonlar ise genel olarak temizlik alışkanlıklarımıza bağlı olarak kapılmaktadır. Eğer ki siz temizliğinize dikkat etmiyorsanız özellikle de el temizliğine dikkat etmiyorsanız bilmelisiniz ki enfeksiyonel hastalıklara çok yakınsınız. Ayrıca enfeksiyonel hastalıklar yalnızca ellerden kapılmaz. Tüketilen besinlerde yüksek oranda enfeksiyon riski taşımaktadır. Özellikle hijyenik ortamda yapılmamış olan besinler sizin enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalmanıza neden olmaktadır.

İshal bazen antibiyotik kullanımına bağlı olarakta oluşabilir. Eğer ki ishaliniz antibiyotik kullanımına bağlı oluştuysa bazı durumlarda ilacın kullanıldığı ilk günlerde ishal oluşmaktadır. Bazı durumlarda ise ilacın bitmesinden bir ay sonra dahi ishal görülebilmektedir.

2)İshal Tedavisi Nasıl Sağlanır?

İshalde çok fazla sıvı kaybedilmektedir. İshal olunduğunda vücut su ve tuz oranı ciddi ölçüde düşmektedir. Bu durum ise hastanın özellikle halsiz düşmesine sebep olacak ve mide bulantısını, baş dönmesini beraberinde getirecektir. İshalin size bu kadar ciddi belirtiler yaşatmasını istemiyorsanız. İshal olduktan sonra mutlaka normal içtiğinizden çok daha fazla su içmelisiniz. Su tüketiminizi artırarak kaybettiğiniz suyu da yerine koymuş olursunuz. Bazı durumlarda hastanın ishalden dolayı su kaybetmiş ve midesi bulanmaya başlamış olabilir. Bu durumda doktora gidildiğinde genel olarak serum takılmakta ve hastanın ihtiyacı olan sıvı serumla verilmektedir.

Hamilelik döneminde ishal olduğunuzda ise vücudunuzda kaybettiğiniz suyu yerine koymak ayrıca önem taşımaktadır. Bunun için de hamilelik döneminde normal zamanda da düzenli sıvı tüketmeniz gerekmektedir. Ancak özellikle ishalken ekstra su tüketmelisiniz. Bu sayede daha zor etkilerle karşı karşıya kalmamış olursunuz. Hamilelik döneminde ishal yaşadığınızda öncelikle sıvı alımınıza dikkat etmelisiniz. Daha sonra ise doktorunuza başvurmalı ve durumunuzu anlatmalısınız. Doktorlar bu aşamada genel olarak hem dışkı tahlili, hem idrar tahlili hem de kan tahlili istemektedir. Eğer ki doktor gerekli görürse bebeğe zararı olmayacak şekilde antibiyotik tedavisine gerekli görmezse hafif ilaçlarla tedavi yoluna gidebilir.