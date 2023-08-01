Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze OSB’ye giren ve çıkan ağır tonajlı araçlar ve servislerin trafiği aksatmamaları için kavşak düzenlemesi yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen trafik dolaşım planı kapsamında Gebze Organize Sanayi Bölgesine (OSB) giriş ve çıkışı rahatlatacak, trafik sıkışıklığına son verecek kavşak düzenlemesi yapıldı.

Dönel kavşakla Gebze OSB’ye giren ve çıkan ağır tonajlı araçlar ve servislerin rahat bir şekilde manevra yapmaları ve trafiği aksatmamaları için kavşak düzenlemesi ve trafik yönü değişikliği yapıldı. Bölgede kuzey güney yönü tek yöne çevrilirken yapılan dönel kavşak ile trafik rahatladı.

DÖNEL KAVŞAK YAPILDI

Gebze TEM Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi ile OSB’ler arasındaki ulaşımın rahatlamasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de hayata geçirdiği trafik dolaşım planıyla 19 ayrı noktada kavşak düzenlemesi yapacak. Gebze OSB’ye rahat ve trafik sıkışıklığına sebep olmadan giriş ve çıkışın sağlanacağı kavşak düzenlemesi için bitümlü ve binder asfalt serimleri yapıldı. Aşınma asfalt seriminin de yapılacağı bölgede geniş bir dönel kavşak ile ağır tonajlı araçların düzenli ve rahat bir şekilde OSB’ye girişleri sağlanmış olacak.