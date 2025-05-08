İstanbul Şişli’de 34 yaşındaki Bahar Aksu, yarı zamanlı çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 suç ortağı tarafından silahla vurularak katledilmişti.

Cinayet sonrası kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

Katil Elibol ve suç ortakları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul’a geldiklerini belirlendi. Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten 3 gün öncede Bahar Aksu’nun kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.