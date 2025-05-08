Sahil yolunda toplam 2 bin 160 metrekarelik yeni otopark alanı oluşturacaklarını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, bölgedeki otopark ihtiyacını karşılayarak kent yaşamına konfor katacaklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görmek amacıyla yaptığı ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Son olarak Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Bozbey, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in de katıldığı ziyarette Başkan Bozbey, vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

Başkan Bozbey daha sonra Kurşunlu sahil bandına geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Sahil yolunda yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Bozbey, "Kurşunlu sahil yolunda toplam 2 bin 160 metrekarelik yeni otopark alanı oluşturuyoruz. Bu kapsamda biri 400 metre uzunluğunda ve 2,40 metre genişliğinde yaklaşık bin metrekare, diğeri ise 150 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yaklaşık bin 200 metrekare olmak üzere iki ayrı noktada çalışmalarımız sürüyor. Otopark ihtiyacını karşılayacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak hem trafik akışını rahatlatacağız hem de kent yaşamına konfor katacağız. Bursa'mızın her ilçesi için büyük özveriyle çalışırken, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümleri hızlıca hayata geçiriyoruz" dedi.