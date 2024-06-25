Gebze Belediyesi’nin Pelitli’de hizmete açtığı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve rehabilitasyon gibi tüm bakımlar yapılıyor. Merkez bugüne kadar 309 patili canı sahiplendirip yeni yuvalarına kavuştururken 20 bin 196 sokak hayvanını da tedavi etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün önemli hizmetlerinin başında olan Pelitli Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde deneyimli veteriner hekimler denetiminde patili dostların kısırlaştırma, aşılama tedavi ve rehabilitasyon gibi tüm bakımları yapılıyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde halk sağlığını koruma önceliğiyle bulaşıcı hastalıkları önlemek için başta kuduz aşısı uyuz tedavisinin yanı sıra merkezde, hasta yaralı sokak hayvanlarına tıbbi müdahale, ameliyathane ve cerrahi operasyon müdahaleleri gerçekleştiriliyor. Gebze Belediyesi Pelitli Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan mobil klinik aracıyla yerinde acil müdahale ve tedavi hizmetleri de veriliyor. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan ve yeni ailelerini bekleyen patili canların sahiplendirilmesi de Gebze Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Gebze Belediyesi Pelitli Rehabilitasyon Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete girdiği Haziran 2022 yılından bugüne kadar ki süreçte 5 bin 392 sokak hayvanını kısırlaştırıldı, 12 bin 57 sokak hayvanına ise kuduz ve karma aşıları yapıldı. Yine aynı zaman zarfında 20 bin 196 sokak hayvanına tedavi ve bakım hizmetinin sunulduğu merkezde ayrıca 309 patili dost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.