Gebze’de çocuklar için masal atölyesi etkinliği düzenlendi. Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Tarihi Su Dolabında gerçekleştirilen masal atölyesi etkinliğine katılan minikleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.KOCAELİ (İGFA) -Gebze’de çocuklar için masal atölyesi etkinliği düzenlendi. Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Tarihi Su Dolabı’nda gerçekleştirilen masal atölyesi etkinliğine katılan minikleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Su Dolabının tarihi dokusu içerisinde ilki gerçekleştirilen masal atölyesi etkinliği boyama aktivitesiyle başladı.

Boyama aktivitesinin ardından masal anlatıcısı Nergiz Ocaklı’dan masallar dinleyen minikler keyifli vakit geçirdi. Gebze Belediyesi’nin masal atölyesine katılan çocuklar, farklı masal karakterleri ve olay örgüleri aracılığıyla duygusal zekâ ve sosyal becerilerini güçlendirirken; empati kurmayı da öğrenerek problem çözme yeteneklerini geliştirdiler.

BÜYÜKGÖZ: EVLATLARIMIZA DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETMELİYİZ

Masal atölyesi öncesi miniklere ve velilerine hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli ebeveynler geleceğimizin mimarı çocuklarımızın kıymetli velileri. Değerli hemşerilerim bizlerin yetiştiği çağ ile evlatlarımızın yetiştiği çağ arasında çok büyük farklar var. Sosyal medya batakları, sokak başlarında bekleyen baronlar ve daha niceleri. İşte bizler tüm bu tehlikelerden evlatlarımızı uzak tutarak gelecek nesillerimizi gelenek görenek örf ve adetlerimize uygun yetiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Masal dinletisinin ardından Başkan Büyükgöz etkinliğe katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.