Kaza saat 19.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinden meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Emre D.(21) yönetimindeki 16 BIB 510 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip Kiraz sokağa dönüş için manevra yapan sürücü Oktay D.(47) yönetimindeki 16 KGR 14 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havalanarak yere düştü.

YARDIMA KOŞTULAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya yardım ettiler. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.