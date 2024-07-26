Gebze’de vatandaşların aileleriyle birlikte doğa içerisinde keyifli vakit geçirdiği Cumaköy Mesire Alanından sonra Damgatepe Mesire Alanında çalışmalara hız verildi.

Gebze Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı ve vatandaşların aileleriyle birlikte doğa içerisinde keyifli vakit geçirdiği Cumaköy Mesire Alanından sonra, ikinci mesire alanı olan Damgatepe Mesire’de de çalışmalara hız verildi. Piknik alanları, spor sahaları, basketbol ve voleybol alanları, yürüyüş parkurları, barbekü alanları, çocuk oyun alanları, ibadethane, 70 araçlık otopark, tuvalet ile diğer sosyal donatı alanlarının yer alacağı Pelitli Damgatepe Mesire Alanı 113 bin 500 metrekare alan içerisinde konumlanacak. Gebzelilerin aileleriyle birlikte, stresten uzak ve doğa içerisinde hoşça vakit geçirebileceği Damgatepe Mesire Alanı, bölgeyi ziyaret edecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn ediliyor.