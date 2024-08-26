Ankara'nın Keçiören ilçesinde, üç gün önce komşular arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Mecnun Ekinci adlı şahıs, komşularına tabancayla ateş açarak 4 kişiyi vurdu. 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından şüpheli Ekinci olay yerinden kaçtı.

Olay, gece yarısı saat 00.00 civarında Keçiören'in Yayla Mahallesi'nde, 1422. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç gün önce tartışma yaşayan komşular arasında bu gece saatlerinde yeniden bir kavga patlak verdi. Mecnun Ekinci, komşuları olan Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Şengül Zurnacı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

HALDE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI 'YER' KAVGASINDA 2 ÖLÜ

Ankara'daki bir diğer silahlı kavga Yenimahalle Toptancı Hali'nde yaşandı. Akrabalar arasında yer tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki grup arasında yer tartışması çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken F.K., üzerinde bulunan tabancayla karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ömer K., Gürkan K., Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralanırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer K. ve Gürkan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fevzi Miraç K. ve Ali B.'nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.