Olay, saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Başak Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama gerçekleşti. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Gecekonduda yaşayan ve patlamada yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri tarafından gecekondunun doğalgazı kesildi. Patlamanın etkisiyle gecekondunun yan cephe duvarı ise bahçe kısmına doğru yıkıldı. Paniğe neden olan patlamanın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İHA