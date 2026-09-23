Bakanlığın açıklamasında, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin Türkiye’ye getirilmesi için EGM KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve TEM birimlerinin ortak çalışma yürüttüğü belirtildi. İlgili ülkelerin güvenlik birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, Gürcistan’da 61, Yunanistan ve Almanya’da 4’er, Fransa ve ABD’de 2’şer, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan’da ise birer şüpheli yakalandı. Böylece toplam 76 kişi Türkiye’ye iade edildi.

Çalışmalar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 kişinin yakalanarak teslim alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.