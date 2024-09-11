AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ders başı yapan öğrencilere kırtasiye desteği sağladı.

Okul çantasından kalem kutusuna, defterden cetvele kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü kırtasiye malzemeleri öğrencilere teslim edildi.

Toplumları diri ve dinamik tutan en büyük değerlerden olan yardımlaşma duygusuna dikkat çeken AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş gerçekleştirdikleri yardım desteğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

AK Parti olarak sosyal sorumluluk projelerine ciddi önem veriyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek devamlılığını sağlıyoruz.

Bu çalışmamızla öğrencilerimizin yeni eğitim dönemine eksiksiz ve hazırlıklı bir şekilde başlamasını amaçladık ve değerli ailelerimizin yüküne karınca kararınca da olsa omuz vermek istedik.

Emeği geçen, destek olan yönetim kurulu ve meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

ÖĞRENCİLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insan sermayesinin en önemli yatırımı olan eğitime yatırımlarımız ve desteklerimiz artarak devam ediyor.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik başarılar elde etmesi, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi için daima yanlarında olmaya devam edeceğiz.

İNEGÖL’DE EĞİTİM KALİTESİNİ DAHA DA ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

İnegöl’ümüzün eğitim altyapısına yapılan yatırımların artması, okul ve derslik sayısının çoğalması için Milletvekilimiz Sayın Ayhan Salman riyasetinde gerek İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gerekse Milli Eğitim Bakanlığımızla yakın temas halindeyiz. Öğrencilerimizin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde öğrenim görebilmeleri için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu gayretlerimizin meyvelerini de toplayacağız.

Bu vesileyle tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin 2024-2025 eğitim öğretim yılını tebrik ediyor, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.