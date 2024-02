Başiskele Belediyesi’nin hizmette açtığı Pastacılık Akademisi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin şefleri sertifikalarını aldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Pastacılık Akademisi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin şeflerine katılım sertifikalarını takdim etti. Kadının toplumdaki yeri ve öneminin her zaman farkında olduklarını dile getiren Özlü, “Hayatın her alanında kadının hak ettiği noktaya ulaşması için belediye olarak her türlü imkanı sağlamak adına ciddi çalışmalar ve hizmetler üretiyoruz. Pastacılık Akademisi de bunlardan sadece biri. Kadın ve Aile Müdürlüğü’müzün himayesinde gerçekleştirdiğimiz Pastacılık Akademisi’nde bugüne kadar 288 kursiyerimiz mesleki yeterlilik belgelerini aldı. Bu kurslarla kadınlarımıza, altın bilezik gibi mesleki bilezik takıyoruz. Atölyelerimiz aracılığıyla, kadınlarımızın hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hem de aile ekonomilerine destek olmalarını teşvik etmeye yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.