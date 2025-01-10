Üç partinin genel başkanları Perşembe günü bir araya gelerek partinin adı, logosu ve kurucu üyeleri hakkında son kararları alacak.

Partinin kuruluş başvurusunun Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na yapılması planlanıyor.

Parti ismiyle ilgili çeşitli seçenekler tartışılırken, nihai karar genel başkanlara bırakıldı. Kulislere göre, "Yeni Yol Partisi" ismi öne çıkıyor.

Meclis’te güçlü bir grup oluşturmayı hedefleyen Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi, ortak bir çatı parti kurma çalışmalarında sona yaklaşmış durumda.