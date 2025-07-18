GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALESİ
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Eşref Dinçer Mah. 2644 ada 10 ve 12 parsellerde Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki alan içinde ve krokisinde belirtilen 2299.07 m² alanlı kısım lunapark olarak işletilmek üzere 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 31.07.2025 Perşembe günü saat 09:40'da yapılacaktır.
Lunapark Alanı kira ihalesi, Gemlik Belediyesi Başkanlık Katı Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.
|Sıra No
|İlçe /Mahalle
|Kira Süresi
(Yıl)
|m²
|Tahmini Bedel (aylık)
|Geçici Teminat % 3
|1
|Gemlik/Eşref Dinçer Mah. 2644 ada 10 ve 12 parsel Lunapark Alanı Kira İhalesi
|3
|2299.07
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160.000-TL +
KDV
|172.800-TL
2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah Belgesi
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
- Şartnamede yazılı teminatları 30/07/ 2025 saat 16:00 a kadar Belediye Veznelerine yatırmaları
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
- Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili kişinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
- Şartname alındı belgesi
- Adli Sicil Kaydı
- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 – İhaleye müracaat edenler 30.07.2025 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000 - TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.