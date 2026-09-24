İnegöl Belediyespor’un erkek voleybol takımı, 27 Eylül Pazar günü başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını antrenör Vural Kökçe nezaretinde sürdürüyor. Yeni sezonda da genç ve yerli oyunculardan oluşan kadrosuyla İnegöl’ü voleybol sahalarında temsil edecek turuncu lacivertli takım, Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi 1. Grup’ta sezonun ilk maçında İnegöl İlçe Kapalı Spor Salonunda Bursa Voleybol ile karşı karşıya gelecek.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe halkını ve tüm sporseverleri şehrin takımını desteklemek için Pazar günü salona davet etti. Başkan Taban, “Gençlerimiz sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı, maç hazırlıklarını sürdürüyor. Bizim onlara inancımız ve güvenimiz tam. İlçe halkımızın da 27 Eylül Pazar günü 17.00’da kapalı spor salonuna gelerek takımımızı desteklemesini, sezonun ilk maçında yalnız bırakmamasını istirham ediyorum. Takımımıza ilk maçında ve yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.