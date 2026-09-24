Her geçen gün gelişen ve büyüyen İnegöl’de yeni gelişim bölgelerinde yaşam şartlarını iyileştirmek adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesinde bu kapsamda bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yapılaşmanın başladığı ancak henüz boş arsaların bulunduğu yeni açılmış 8 sokakta, vatandaşların ulaşımı daha konforlu sağlayabilmesi adına sathi kaplama çalışması yapıldı. Toplamda 1300 metre uzunluğundaki sokaklarda 9 dekar kaplama yapılırken, bu uygulamayla bölge yazın toz, kışın çamurdan kurtulmuş oldu.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “Kurşunlu Mahallemizde tamamlanan çalışmaları incelemek üzere bir aradayız. 8 sokakta 1300 metre uzunluğunda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Toplamda 9 dekar alanda kaplama yapıldı. 2 Eylül’de biz burada çalışmaya başlamıştık, 10 Eylül itibariyle de bu uygulama tamamlandı. Burada hem belediyemiz hem muhtarımız hem çalışma arkadaşlarımız vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda bölgenin eksiklerini gidermek için gayret ediyoruz” dedi.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Kurşunlu bölgesinin giderek büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen Taban, “Bizler de yaşanan sorunları ve eksikleri aşmak için çalışıyoruz. Yine bu bölgede parke taşı çalışmamız olacak. Büyükşehir Belediyemizden malzeme alarak işçiliklerini yapmış olacağız. Okulumuzun giriş çıkış kapısının ana yol üzerinden değil, bu yaptığımız yeni sokaklar tarafından yapılması için çalışmamız olacak. Malum karayolunda ciddi bir trafik var artık. Burası çok değerli bir bölge. Sıcak suyumuz var, çileğimiz, tarımımız var. Kurşunlu halkımız çok çalışkan ve gayretli. Biz de bir yandan beldemizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.