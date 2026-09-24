Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz gözaltına alındı. Toplam 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturmada, belediyenin geçmiş dönemlerdeki faaliyetleri ve bazı işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları mercek altına alındı.

İki eski belediye başkanı gözaltında

Operasyon kapsamında, AK Parti'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz gözaltına alındı.

Soruşturmanın, iki eski başkanın yanı sıra belediye yönetiminde görev almış çok sayıda kişiyi de kapsadığı öğrenildi.

Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 36 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yer alıyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, belediyedeki işlemler sırasında usulsüzlük yapılıp yapılmadığı, ihalelere hukuka aykırı müdahalede bulunulup bulunulmadığı ve kamu kaynaklarının zarara uğratılıp uğratılmadığı araştırılıyor.

Şüphelilerin belediye bünyesindeki faaliyetlerde örgütlü biçimde hareket edip etmedikleri de soruşturmanın kapsamını oluşturuyor.

Soruşturmanın önemli ayrıntılarından biri de bazı şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) yeni deliller doğrultusunda kaldırılması oldu.

Dosyaya giren yeni delillerin değerlendirilmesinin ardından şüpheliler hakkındaki dosyalar yeniden ele alındı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026 saat 06.30'da Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda, iki eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında işlem yürütülen 36 şüpheliden 31'i gözaltına alınırken, bir şüphelinin halihazırda ceza infaz kurumunda bulunduğu bildirildi. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve olası mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.

Operasyonda ele geçirilen belge ve dijital materyaller incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali ve ticari ilişkileri, belediye ihaleleri ve para hareketleri araştırılırken, olası usulsüzlükler ve kamu zararı iddiaları da inceleniyor.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyor.