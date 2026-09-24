Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Galler ile oynayacağı mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kariyerinde 979 gole ulaşan Portekizli yıldız, 1000 gol barajını aşmak istediğini belirterek en büyük hedeflerinden birinin Portekiz Milli Takımı ile Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamak olduğunu söyledi. 1000. golün kendisi için bir saplantı haline gelmediğini vurgulayan Ronaldo, bu tarihi başarıya ulaşacağına inandığını ve söz konusu dönüm noktasını kariyerine eklemek istediğini ifade etti.

"BU SON YILIM OLABİLİR"

41 yaşındaki futbolcu, kariyerini ne zaman noktalayacağı sorusuna da yanıt verdi. Ronaldo, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim" açıklamasında bulundu.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLER VAR"

Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Ronaldo, bazı kişilerin kendisine karşı tavrının çok sert olduğunu söyledi. Portekizli yıldız, "Beni öldürmek isteyenler var, ama ancak av tüfeğiyle" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, bazı kanalların kendisine saldırdığını ve itibarını zedelemeye çalıştığını belirterek, sözlerini esprili bir şekilde sürdürdü:

"Bir tüfek kullanmadıkça hiçbir şansları yok. O zaman bile kurşundan kaçarım. Ama buna alışığım."