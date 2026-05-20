GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLARIN KİRA İHALESİ
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 04.06.2026 Perşembe günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.
Taşınmazların kira ihalesi, Gemlik Belediyesi Başkanlık Katı Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.
|Sıra
No
|İlçe/Mahalle
|Ada/Parsel
|m²
|Kira Süresi (Yıl)
|Tahmini Bedel (Aylık)
|Geçici Teminat % 3
|Saat
|1
|Gemlik/Ata Mah. 178 nolu Sk. No: 10 boş Dükkan
|
-/-
|
18
|
3
|
3.500-TL+KDV
|
3.780-TL
|
09:30
|2
|Gemlik/Muratoba Mah. 16 nolu Muratoba Sk. No: 11 Depo
|
1678/2
|
30
|
3
|
1.350-TL+KDV
|
1.458-TL
|
09:40
|3
|Gemlik/Balıkpazarı Mah. boş Dükkan
|
309/12
|
15
|
3
|
6.600-TL+KDV
|
7.128-TL
|
09:50
|4
|Gemlik/Muratoba Mah. 16 nolu Muratoba Sk. No: 15 1. Kat Kahvehane
|
1671/5
|
50
|
3
|
1.500-TL+KDV
|
1.620-TL
|
10:00
|5
|Gemlik/Hamidiye Mah. Halönü Katlı Otopark No:16 boş Dükkan
|
-/-
|
38
|
3
|
7.600-TL+KDV
|
8.208-TL
|
10:10
|6
|Gemlik/Hisar Mahallesinde bulunan Taşınmaz
|
953/63
|
3082,02
|
3
|
300.495,97-TL+KDV
|
324.535,64-TL
|
10:20
2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir
- İkametgah ve Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
- Şartnamede yazılı teminatları 03/06/2026 saat 15:30 a kadar Belediye Veznelerine yatırmaları
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
- Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili kişinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
- İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge
- Şartname Alındı Belgesi
- Adli Sicil Kaydı
- Yer Görme Belgesi
- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 – İhaleye müracaat edenler 03.06.2026 Çarşamba günü saat 15:30'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000 – TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir (Sıra numarası 6 olan taşınmaz için şartname bedeli 2.000-TL).
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.