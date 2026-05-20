GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLARIN KİRA İHALESİ



1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 04.06.2026 Perşembe günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların kira ihalesi, Gemlik Belediyesi Başkanlık Katı Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra

No İlçe/Mahalle Ada/Parsel m² Kira Süresi (Yıl) Tahmini Bedel (Aylık) Geçici Teminat % 3 Saat 1 Gemlik/Ata Mah. 178 nolu Sk. No: 10 boş Dükkan

-/-

18

3

3.500-TL+KDV

3.780-TL

09:30 2 Gemlik/Muratoba Mah. 16 nolu Muratoba Sk. No: 11 Depo

1678/2

30

3

1.350-TL+KDV

1.458-TL

09:40 3 Gemlik/Balıkpazarı Mah. boş Dükkan

309/12

15

3

6.600-TL+KDV

7.128-TL

09:50 4 Gemlik/Muratoba Mah. 16 nolu Muratoba Sk. No: 15 1. Kat Kahvehane

1671/5

50

3

1.500-TL+KDV

1.620-TL

10:00 5 Gemlik/Hamidiye Mah. Halönü Katlı Otopark No:16 boş Dükkan

-/-

38

3

7.600-TL+KDV

8.208-TL

10:10 6 Gemlik/Hisar Mahallesinde bulunan Taşınmaz

953/63

3082,02

3

300.495,97-TL+KDV

324.535,64-TL

10:20



2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

İkametgah ve Nüfus cüzdanı fotokopisi Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri Şartnamede yazılı teminatları 03/06/2026 saat 15:30 a kadar Belediye Veznelerine yatırmaları Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili kişinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge Şartname Alındı Belgesi Adli Sicil Kaydı Yer Görme Belgesi Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – İhaleye müracaat edenler 03.06.2026 Çarşamba günü saat 15:30'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000 – TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir (Sıra numarası 6 olan taşınmaz için şartname bedeli 2.000-TL).

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.